Путин призвал дипломатов защищать мемориалы за рубежом

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Сотрудникам российских дипмиссий в других странах следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Его трансляцию вели федеральные телеканалы.

По словам главы государства, дипломаты должны в этих вопросах действовать принципиально жёстко и последовательно, опираясь на международное право.

Также активно следует поддержать и общественные инициативы, направленные на сбережение исторической памяти, в том числе, зарубежных соратников, поисковое движение России и международных координаторов Бессмертного полка, — считает глава государства.

Путин отметил, что воинские захоронения являются зримой памятью о советских воинах-освободителях. В некоторых странах эту память «пытаются варварски стереть» — мемориалы сносятся и оскверняются.

Президент напомнил о случаях, когда жители других стран сами встают на защиту памятникам солдатам Красной армии. При этом подчеркнул, что многое в вопросе сохранения мемориалов зависит именно от дипломатов.

Ранее сообщалось, что в латвийском Екабпилсе неизвестные осквернили памятник у братской могилы советских воинов. Они разбросали возложенные цветы, повредили постамент и похитили пушку. Некоторое время спустя местная полиция нашла орудие и установила личность одного из вандалов. Он признался в содеянном.