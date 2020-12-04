Дети сбежали из центра реабилитации в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/d464040e-36a5-11eb-a93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Две девочки и мальчик в возрасте 11 и 13 лет сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге. Дети ушли из приюта ещё 2 декабря, но поиски пока результатов не дали.

Полицейские в поисках беглецов побывали даже в скандальном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря, пишет e1.ru.

Похожих по описанию детей видели вечером в день пропажи в Пионерском районе города. Полиция всю ночь прочёсывала там подъезды, улицы и квартиры в поисках детей. Но беглецы пока не попадались полицейским на глаза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на юге Москвы из Центра реабилитации заражённых COVID-19 «Царицыно» сбежал 16-летний пациент. В связи с побегом пациента в реабилитационном центре началась проверка.