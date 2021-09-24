Дети отравились хлором после посещения бассейна в Таганроге

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Туркменский студент при стрельбе в пермском госуниверситете, где погибли шесть человек, помог более 20 учащимся быстро эвакуироваться за пределы кампуса. По информации пресс-службы вуза, в момент трагедии студент 3-го курса химического факультета Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары, сообщает РИА Новости.

Он услышал звуки выстрелов, мимо него с криками побежали студенты. Молодой человек увидел, как был ранен охранник. Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент...