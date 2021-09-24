Дети отравились хлором после посещения бассейна в Таганроге
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:11, 26 сентября 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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Шестеро детей отравились парами хлора после посещения бассейна в Таганроге, они госпитализированы в больницу. По факту происшествия начата проверка, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие. В связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора, — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент следователи осмотрели место происшествия. Взяты пробы воды на санитарно-химический и микробиологический анализ.
Ранее сообщалось, что 13 отравившихся в бассейне хлором детей госпитализировали в городе Барановичи в Белоруссии. Они пожаловались на затруднение дыхания и резь в горле.