Десять тонн суррогатного алкоголя изъяли после отравления в Екатеринбурге

Оперативники изъяли более 10 тонн суррогатного алкоголя в Екатеринбурге после отравления 18 человек метанолом. По последним данным, число погибших от отравления контрафактом составило 26 человек, сообщает ТАСС.

Известно об активизации полицейскими и оперативниками ФСБ совместных рейдов, в ходе которых уже изъято свыше 10 тонн контрафактной алкогольной продукции, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

По факту смерти людей от отравления метанолом возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, поставляли на городской рынок суррогатный алкоголь. Известно, что на этом рынке регулярно проводились полицейские проверки.

Ранее сообщалось, что метиловый спирт, которым отравились люди, продавался на рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга в период с 7 по 14 октября. О смертельных случаях отравления суррогатным алкоголем сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.