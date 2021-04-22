Депутат получил выстрел в лицо при обходе населения в Москве

https://static.news.ru/photo/71ef676c-a3b7-11eb-ae9f-96000091f725_660.jpg Олег Ананьев Фото: ВКонтакте @id17105729

Депутат Олег Ананьев получил выстрел в лицо из газового пистолета при обходе населения в Москве. Происшествие случилось вечером 22 апреля, передаёт Пятый канал.

Депутат пытался поговорить с жителем дома на улице Гурьянова. Однако собеседник Ананьева остался чем-то недоволен и применил оружие, уточняет издание. Депутата госпитализировали с химическим ожогом глаз. Злоумышленник задержан, в его квартире ко всему прочему нашли гранату и пистолет Макарова. Мужчине 31 год, он был ранее судим.

Олег Ананьев — член партии «Единая Россия», начальник цеха автотранспорта и грузоподъёмных механизмов ООО «ЖБИ-Траст».

Как сообщалось ранее, неизвестный застрелил посетителя одного из фитнес-клубов на территории Москвы. Мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на месте. Убитым оказался петербургский вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).