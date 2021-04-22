Депутат получил выстрел в лицо при обходе населения в Москве

Депутат Олег Ананьев получил выстрел в лицо из газового пистолета при обходе населения в Москве. Происшествие случилось вечером 22 апреля, передаёт Пятый канал.
Депутат пытался поговорить с жителем дома на улице Гурьянова. Однако собеседник Ананьева остался чем-то недоволен и применил оружие,
Олег Ананьев — член партии «Единая Россия», начальник цеха автотранспорта и грузоподъёмных механизмов ООО «ЖБИ-Траст».
Как сообщалось ранее, неизвестный застрелил посетителя одного из фитнес-клубов на территории Москвы. Мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на месте. Убитым оказался петербургский вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).