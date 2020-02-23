https://static.news.ru/photo/8c3e0eae-5654-11ea-9680-fa163e074e61_660.jpg Юрий Карацупа Фото: ОМС муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Юрий Карацупа совершил наезд на 24-летнего мужчину. Инцидент произошёл на пешеходном переходе.

На данный момент пострадавший госпитализирован. Медики проводят обследование. Его жизни ничего не угрожает, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Правоохранительные органы не сообщали о мерах, которые приняты в отношении Юрия Карацупы. Последний был недавно назначен на должность секретаря районного Совета безопасности.

NEWS.ru информировал ранее о ДТП на трассе Р-254 «Иртыш». В результате происшествия на месте погибла семья с маленькими детьми.