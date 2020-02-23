Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Юрий Карацупа совершил наезд на 24-летнего мужчину. Инцидент произошёл на пешеходном переходе.
На данный момент пострадавший госпитализирован. Медики проводят обследование. Его жизни ничего не угрожает,
Правоохранительные органы не сообщали о мерах, которые приняты в отношении Юрия Карацупы. Последний был недавно назначен на должность секретаря районного Совета безопасности.
NEWS.ru информировал ранее о ДТП на трассе Р-254 «Иртыш». В результате происшествия на месте погибла семья с маленькими детьми.
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