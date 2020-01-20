Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти постояльцев хостела «Карамель» в Перми. Число погибших выросло до пяти, их нашли в процессе откачки воды.

Личности погибших устанавливаются. Ещё трое госпитализированы с ожогами, сообщает ТАСС. Двое пострадавших получили ожоги II степени, один — II-III степени. Преимущественно люди обварили ноги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пермский губернатор Максим Решетников назвал причину, из-за которой произошла авария в отеле, где людей обварило кипятком. Это прорыв канализационного лежака, соединяющего между собой участки теплосети.

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