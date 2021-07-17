Дело об убийстве завели в Москве после смерти влюблённой пары

Уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины завели после обнаружения тел двух человек под окнами дома на улице Борисовские Пруды в столице. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.
По данным следствия, 18 июля мужчина приехал к бывшей девушке забрать свои вещи, они начали ругаться, ссору слышали свидетели.
На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул её с высоты 15 этажа, —
уточнилив ведомстве.
Спустя некоторое время мужчина расстался с жизнью. Следователи назначат ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее стало известно, что мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого дома. Оба погибли. При жизни они встречались.