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Дело об убийстве завели в Москве после смерти влюблённой пары

00:45, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины завели после обнаружения тел двух человек под окнами дома на улице Борисовские Пруды в столице. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, 18 июля мужчина приехал к бывшей девушке забрать свои вещи, они начали ругаться, ссору слышали свидетели.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул её с высоты 15 этажа, — уточнили в ведомстве.

Спустя некоторое время мужчина расстался с жизнью. Следователи назначат ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого дома. Оба погибли. При жизни они встречались.

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