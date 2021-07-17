Дело об убийстве завели в Москве после смерти влюблённой пары

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Влюблённая пара, по предварительным данным, выпала из окна многоэтажного жилого дома в Москве. Инцидент произошёл на улице Борисовские Пруды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Около 21:00 на улице Борисовские Пруды мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого дома, в результате чего оба погибли, — отметил собеседник агентства. Он добавил, что погибшие при жизни...