Дело об убийстве завели после исчезновения двух женщин в лесу на Сахалине

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после безвестного исчезновения двух женщин. Они пропали в лесу на севере Сахалина, сообщает региональное СУ СКР.

Поронайским межрайонным следственным отделом СУСК по Сахалинской области по факту безвестного отсутствия Галаниной Екатерины Сергеевны 1988 года рождения и Егоровой Елены Владимировны 1971 года рождения... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Женщины ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск и не вернулись. 27 августа полиция обратилась к спасателям с просьбой оказать помощь в поисках женщин.

Поиски ведут кинологи, полицейские, спасатели и волонтёры. В понедельник, 30 августа, на поиски был отправлен вертолёт МЧС.

Ранее молодая женщина утонула в море в Невельске на Сахалине. Её 13-летний сын числится пропавшим без вести.