Мать утонула в море, её сын пропал на Сахалине

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Молодая женщина утонула в море в Невельске на Сахалине. Её 13-летний сын числится пропавшим без вести, сообщает региональное СУ СКР.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Женщине было 35 лет, её тело обнаружили сразу. Подростка разыскивают.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее два мальчика 11 и 12 лет утонули на реке Апука Олюторского района на Камчатке. Дети пытались переплыть промоину, образовавшуюся в результате паводка рядом с озером.