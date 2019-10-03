https://static.news.ru/photo/8916744c-e687-11e9-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Обвиняемые по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию под видом дипломатической почты отказались от ознакомления с материалами дела. Они заявляют о грубых процессуальных нарушениях. В итоге 58 томов следствия отправились на проверку в Генпрокуратуру.

По словам адвокатов, листы дела не имели сквозной нумерации, местами отсутствовали печати, а количество самих томов постоянно увеличивалось. 2 октября все обвиняемые подписали официальный отказ от ознакомления.

Мы устали участвовать в этом цирке, — приводит « Коммерсант » слова Александра Костоянца, представляющего интересы бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова.

После ознакомления с материалами следствия Генпрокуратура отправит их в суд для рассмотрения по существу или вернёт на доработку.

Несколько чемоданов с кокаином (400 кг) были найдены в здании российской дипмиссии ещё в декабре 2016 года. Тогда посол РФ сообщил о находке правоохранительным органам Аргентины, и спецслужбы двух стран начали совместную спецоперацию: они заменили кокаин на муку, а в чемоданы установили GPS-трекеры. Получателей товара задержали при разгрузке на автобазе МИДа.