https://static.news.ru/photo/aa7182a6-e422-11e9-a138-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Расследование дела о задержании журналиста Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты «делом 27 июля».

Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник. По его данным, следственные действия практически не ведутся. Официальных комментариев СК на этот счёт пока не последовало.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России . Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Силовики жёстко разогнали собравшихся, после чего начали возбуждать уголовные дела против участников протестов. Людям вменяют участие в массовых беспорядках. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

Преследование «узников московского дела» вызвало волну возмущения в обществе. В защиту подозреваемых выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых.

Среди них — актёр Павел Устинов, которому 30 сентября пересмотрели приговор и дали год лишения свободы условно, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев и Данила Беглец. Всех их судили по 318-й статье УК, они получили реальные сроки, писал News.ru.