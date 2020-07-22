Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая Кокорина и Мамаева

https://static.news.ru/photo/bd3cf9c0-cc1a-11ea-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Дело актёра Михаила Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко и футболистов Кокорина и Мамаева. Речь идёт о Елене Абрамовой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, в котором будет проходить разбирательство. Материалы дела поступили в суд сегодня, 22 июля, они уже зарегистрированы.

Именно Абрамова приговорила бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 12,5 года заключения за взятки и злоупотребление полномочиями. В ходе расследования у него обнаружили наличные в иностранной валюте на сумму 8,5 млрд рублей. Также эта судья осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о пьяной драке осенью 2018 года. Спортсмены недолго пробыли за решёткой и вскоре вышли по УДО. Кроме того, Абрамова приняла решение об аресте активиста Константина Котова, которого в итоге обвинили в многочисленных нарушениях на митингах.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Дело было расследовано за короткий срок — со дня его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.