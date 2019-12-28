https://static.news.ru/photo/63b61be2-2ac7-11ea-838d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Заместитель премьер-министра Казахстана Рома Скляр сообщил, что чёрный ящик с упавшего в Алма-Ате самолёта компании Bek Air передали для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, который находится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Бортовые самописцы вчера были переданы в Межгосударственный авиационный комитет, нарочно наши специалисты их повезли. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет, — процитировали Романа Скляра в ТАСС.

Он отметил, что МАК обещал сделать расшифровки как можно скорее. Предполагается, что комитет будет работать над этим в новогодние выходные и представит результаты к 10 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МВД Казахстана рассматривает три версии причин падения самолёта Fokker-100 компании Bek Air рядом с Алма-Атой. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб.