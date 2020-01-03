https://static.news.ru/photo/21d695da-2f13-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Per Karlsson info@bkwine.com/Danita Delimont/Global Look Press

Около 200 килограммов рыб осетровых пород и два килограмма чёрной икры изъяли полицейские на одном из московских сельскохозяйственных рынков. Вся продукция была добыта браконьерским способом, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Общая стоимость изъятого товара составляет около 500 тысяч рублей. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу в Росрыболовство, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных и диких животных и водных ресурсов, принадлежащих к особо охраняемым видам.

Ранее, как писал NEWS.ru, бизнесмену из Санкт-Петербурга мошенники продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом чёрной икры.