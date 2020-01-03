Около 200 килограммов рыб осетровых пород и два килограмма чёрной икры изъяли полицейские на одном из московских сельскохозяйственных рынков. Вся продукция была добыта браконьерским способом, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.
Общая стоимость изъятого товара составляет около 500 тысяч рублей. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу в Росрыболовство,
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных и диких животных и водных ресурсов, принадлежащих к особо охраняемым видам.
Ранее, как писал NEWS.ru, бизнесмену из Санкт-Петербурга мошенники продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом чёрной икры.
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