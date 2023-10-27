Что было в отравленном торте для летчиков в Армавире, как накажут виновного В торте и виски для летчиков в Армавире нашли большую концентрацию лекарств

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Следственный комитет РФ установил наличие токсических веществ в торте и виски, доставленных на банкет военным летчикам в Армавире. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Какие известны подробности?

Чем были отравлены подарки для летчиков

Выпускники Армавирского летного училища 21 октября праздновали 20-летие выпуска. По данным «Коммерсанта», во время банкета они получили в 20-килограмовый торт с эмблемой училища и ящик виски Jameson. Курьер заявил, что передает подарки от других выпускников, которые сами не смогли принять участие в юбилее. После этого мужчина сразу покинул помещение.

Летчики не стали пробовать угощение от неизвестного отправителя. Они заметили, что от торта исходит запах лекарств. Отмечается, что на празднике присутствовали высокопоставленные военные, которые обратились к руководству краснодарской полиции, а также в департамент военной контрразведки ФСБ.

Впоследствии экспертами в продуктах была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств. Выявленные препараты применяются в кардиологии и находятся в свободном доступе в аптеках. При передозировке они могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку.

Кто был заказчиком, какое наказание грозит задержанному

Правоохранительным органам удалось задержать курьера в аэропорту Ставрополя. У него на руках был билет в Москву. Доставщиком оказался 33-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов. Мужчина с 2015 года проживает в России.

По факту попытки отравления военных Главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело, квалифицировав происшедшее как теракт. Наказание по соответствующей статье подразумевает тюремное заключение сроком от 15 лет вплоть до пожизненного.

Следствие на основе ряда видеозаписей пришло к выводу, что Егора Семенова не использовали втемную и именно он являлся исполнителем теракта. На одной из записи было видно, как мужчина лично покупал спиртное. Предполагается, что он сам отравил напитки либо был свидетелем этого.

В настоящий момент правоохранители также устанавливают наличие возможных сообщников Семенова.

«Найти заказчиков или организаторов этого преступления будет сложно, так как они наверняка находятся на Украине и, скорее всего, связаны с украинской военной разведкой», — сообщил источник «Коммерсанта».

Какие еще известны случаи попытки отравления военных

Житель Барнаула в сентябре по указанию украинских кураторов отравил воду, предназначенную для мобилизованных российских военнослужащих. Задержанным оказался приверженец радикальных взглядов, 42-летний житель Алтайского края.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — отметили в пресс-службе ФСБ по региону.

Чтобы подтвердить кураторам свои намерения, барнаулец снимал процесс отравления воды на видео. Ее должны были отправить мобилизованным россиянам в зону проведения спецоперации на Украине. Бутылки были изъяты, никто из военнослужащих не пострадал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов на фоне случившегося призвал усилить бдительность в вопросах снабжения военных как на передовой, так и в тылу. По его мнению, конфликт на Украине переходит к фазе токсичного противостояния.

«Это бандеровцы ранее отравляли колодцы, скот, зерно. Поэтому к мерам безопасности сегодня надо относиться очень серьезно. Нужно пересматривать отношение к привычным вещам», — сказал он.

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