Зачем житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, сколько пострадали Жителя Барнаула задержали за отравление воды для мобилизованных россиян

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Житель Барнаула по указанию украинских кураторов отравил воду, предназначенную для мобилизованных российских военнослужащих. Что об этом известно, какое наказание грозит злоумышленнику?

Зачем барнаулец отравил воду для мобилизованных

Злоумышленник оказался приверженцем радикальных взглядов. Он самостоятельно вышел на связь с украинцами и заявил о своей готовности сотрудничать с ними.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

В качестве доказательства все своих намерений мужчина снимал процесс отравления воды на видео, затем отправил ролик украинским кураторам.

На настоящий момент мужчина задержан. Злоумышленником оказался 42-летний житель Алтайского края. Против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Барнаульца заключили под стражу.

Воду должны были отправить мобилизованным россиянам в зону проведения спецоперации на Украине. В ходе инцидента никто не пострадал, испорченные емкости были изъяты. По данным ФСБ, никто из военнослужащих отравленную воду не употреблял.

Когда еще россияне сотрудничали с украинскими кураторами

В Ингушетии 14 сентября сотрудники УФСБ задержали мужчину, который хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По версии силовиков, он находился на связи с рекрутером Службы безопасности Украины (СБУ), который, в частности, занимался подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против России.

«Установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Севастополе 8 сентября был задержан местный житель, который планировал осуществить диверсию на железной дороге по заданию украинской разведки. Правоохранительные органы также установили, что мужчина собирал и передавал информацию о российских военных объектах. Задержанный в ходе допроса признался, что ему нужно было предоставлять украинской стороне данные о передвижениях подлодок-носителей «Калибров» и информацию взлетах боевых самолетов с аэродрома «Бельбек». У севастопольца также был обнаружен тайник, в котором хранилось самодельное взрывное устройство.

В Тамбовской области в августе был задержан местный житель, собиравшийся вступить в Вооруженные силы Украины. Он переписывался с представителями украинского националистического формирования, набиравшего российских граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Правоохранители также установили, что с апреля по июнь задержанный изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.

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