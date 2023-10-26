В Мелитополе сотруднику военно-гражданской администрации подложили бомбу Baza: в Мелитополе пытались взорвать сотрудника ВГА Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Мелитополе пытались взорвать сотрудника комитета безопасности военно-гражданской администрации Запорожской области. В последний момент мужчина заметил странное устройство, установленное под днищем его автомобиля.

По данным канала, взрывотехники ФСБ подтвердили, что найденное устройство — бомба. Ее изготовили из упаковки сока, взрывчатого вещества (предположительно, С4) и электродетонатора.

Ранее уроженец Мелитополя пронес отравленные торт и алкоголь на праздник российских летчиков, отмечавших 20-летие выпуска из авиационного училища в Армавире. Несостоявшийся отравитель был задержан. Выяснилось, что он перебрался в Россию в 2017 году.

Позднее член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что попытка отравления 77 российских летчиков в Армавире является «чисто бандеровской практикой». Он добавил, что сегодня конфликт на Украине переходит от фазы горячего противостояния к токсичной войне. Михайлов также призвал усилить бдительность при поставках питьевой воды в воинские части со стороны благотворителей и вообще ужесточить контроль в сфере продовольственного снабжения не только на передовой, но и в тылу.