Генерал ФСБ отреагировал на попытку отравить российских летчиков в Армавире Генерал ФСБ Михайлов призвал усилить бдительность в вопросах снабжения военных

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Попытка отравления 77 российских летчиков в Армавире является «чисто бандеровской практикой», заявил в беседе с «Царьградом» член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, необходимо усилить бдительность в вопросах снабжения как на передовой, так и в тылу.

Это бандеровцы ранее отравляли колодцы, скот, зерно. Поэтому к мерам безопасности сегодня надо относиться очень серьезно. Нужно пересматривать отношение к привычным вещам. В частности, например, к доставке гумпомощи от неизвестных людей в зону боевых действий. Там может быть все что угодно, — подчеркнул генерал.

Он заявил, что сегодня конфликт на Украине переходит от фазы горячего противостояния к токсичной войне. Михайлов также призвал усилить бдительность при поставках питьевой воды в воинские части со стороны благотворителей и вообще ужесточить контроль в сфере продовольственного снабжения не только на передовой, но и в тылу.

Ранее уроженец Мелитополя пронес отравленные торт и алкоголь на праздник российских летчиков, отмечавших 20-летие выпуска из авиационного училища в Армавире. Несостоявшийся отравитель был задержан. Выяснилось, что он перебрался в Россию в 2017 году.