СК РФ возбудил уголовное дело после попытки отравления летчиков в Армавире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ), сообщается в Telegram-канале ведомства. Мужчину обвиняют в совершении террористического акта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Представители Следcтвенного комитета подчеркнули, что сотрудниками краевого управления ФСБ России установлена причастность обвиняемого к совершению преступления. По версии следствия, он доставил выпускникам училища алкогольные напитки и кондитерское изделие. В них содержался медицинский препарат в больших токсических дозах. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу и допрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отравленные «подарки» были доставлены 77 выпускникам армавирского авиаучилища 22 октября. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учебного заведения. Задержанный курьер, оказавшийся уроженцем Мелитополя Запорожской области, признался, что он знал о наличии яда в напитках и торте. Полиция продолжает разыскивать кондитеров.