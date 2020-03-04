https://static.news.ru/photo/ccc42704-5da9-11ea-ad9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: juliehcain/twitter.com

Жертвами стихии стали жители американского штата Теннесси, наибольшее количество погибших подтверждено в округе Пятнам.

Также пострадали жители округов Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), торнадо, бушевавшее в Америке 3 марта, стало вторым в истории штата по числу жертв: в 1952 стихия убила 38 жителей штата, передаёт CNN.

В Теннеси пострадали здания, оборваны линии электропередач и десятки тысяч жителей остались без света. Люди делятся в соцсетях фотографиями своих разрушенных домов.

Well, I survived my 1st tornado in Tennessee, however my apartment did not. #PrayForNashville pic.twitter.com/WxPaZix974 — Hannah Wright (@hwright12_) March 3, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Отмечается, что речное судно затонуло 29 февраля в районе штата Амапа около города Макапа.