Жертвами стихии стали жители американского штата Теннесси, наибольшее количество погибших подтверждено в округе Пятнам.
Также пострадали жители округов Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), торнадо, бушевавшее в Америке 3 марта, стало вторым в истории штата по числу жертв: в 1952 стихия убила 38 жителей штата, передаёт CNN.
В Теннеси пострадали здания, оборваны линии электропередач и десятки тысяч жителей остались без света. Люди делятся в соцсетях фотографиями своих разрушенных домов.
Как писал NEWS.ru ранее, количество погибших в результате кораблекрушения в штате Амапа в Бразилии достигло 18 человек. Отмечается, что речное судно затонуло 29 февраля в районе штата Амапа около города Макапа.