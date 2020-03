Также пострадали жители округов Бентон, Уилсон и Дэвидсон. Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), торнадо, бушевавшее в Америке 3 марта, стало вторым в истории штата по числу жертв: в 1952 стихия убила 38 жителей штата, передаёт CNN.

В Теннеси пострадали здания, оборваны линии электропередач и десятки тысяч жителей остались без света. Люди делятся в соцсетях фотографиями своих разрушенных домов.