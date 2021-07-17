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В Приамурье возросло число жертв столкновения поездов

09:23, 18 июля 2021
Фото: amurskiespasateli/instagram.com
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В Амурской области спасатели обнаружили тело третьего погибшего при столкновении двух грузовых поездов. Поиски ещё одного человека продолжаются, сообщила ТАСС пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее было известно о двух погибших и трёх пострадавших из бригады поездов.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Как отмечается, тело третьего погибшего удалось зафиксировать, достать его смогут только после прибытия восстановительного поезда, который расчистит место подхода.

Составы столкнулись лоб в лоб 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак на путях необщего пользования.

Тындинский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

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