В Приамурье возросло число жертв столкновения поездов

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В Амурской области спасатели обнаружили тело третьего погибшего при столкновении двух грузовых поездов. Поиски ещё одного человека продолжаются, сообщила ТАСС пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее было известно о двух погибших и трёх пострадавших из бригады поездов.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Как отмечается , тело третьего погибшего удалось зафиксировать, достать его смогут только после прибытия восстановительного поезда, который расчистит место подхода.

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