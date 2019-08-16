Число пострадавших в результате ДТП в Челябинской области выросло до девяти. Пять человек, включая одного ребёнка, госпитализированы.
Состояние пострадавших оценивается врачами как средней тяжести, передаёт
Инцидент произошёл на 183 километре трассы Чебаркуль – Уйское. Там столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.
Ранее News.ru писал, что в Москве на Калужском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате пострадали три человека.