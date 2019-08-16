https://static.news.ru/photo/4cc0a79c-c0d5-11e9-a033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Число пострадавших в результате ДТП в Челябинской области выросло до девяти. Пять человек, включая одного ребёнка, госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней тяжести, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Первоначально сообщалось, что в результате аварии травмированы четыре человека.

Инцидент произошёл на 183 километре трассы Чебаркуль – Уйское. Там столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса.

Ранее News.ru писал, что в Москве на Калужском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате пострадали три человека.