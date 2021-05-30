Число пострадавших в смертельном ДТП на Алтае возросло

https://static.news.ru/photo/2844f3c4-c1d1-11eb-8b5b-96000091f725_660.jpg Фото: 22.mchs.gov.ru

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Алтайском крае возросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по краю.

Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия «Алтайхлеб». В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли, — говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС уточнили, что шесть человек доставили в больницу, ими на текущий день занимаются медики. Состояние этих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Ещё пять человек с травмами лёгкой степени тяжести были отправлены на амбулаторное лечение.

На месте работают три экипажа ГИБДД, шесть бригад скорой помощи. Место аварии оцеплено, организована работа психологов.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели», которое произошло в Алтайском крае.