Число попавших с инфекцией в больницу детей в Туве выросло до 74

Число попавших в больницу детей из школы-интерната в Кызыле республики Тува выросло до 74 человек. По предварительным данным, у них выявлены признаки пищевого отравления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Изначально из школы-интерната в больницу были госпитализированы 33 ребёнка, всем им поставили диагноз ОРВИ, однако, на данный момент медики уточнили причину заболевания. На территории интерната введён карантин. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В конце ноября в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Две девочки семи и восьми лет скончались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что в Хургаде в отеле отравились 40 россиян. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания и напитков, а также оказываемых услуг отелю грозят крупные штрафы, а также полное закрытие с отзывом лицензии.