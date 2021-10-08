Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 26

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 26. По данному факту возбудили пять уголовных дел и задержали шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжёлом состоянии доставлен в больницы уже в коме. На данный момент умерли 26 человек, 28 живы, — сказали в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что в текущий момент с пострадавшими работают наиболее опытные реаниматологи и наркологи. Медики делают всё возможное, чтобы спасти их жизни.

Ранее в Оренбургской области задержали трёх подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя. В Орске обнаружен склад продукции и пункт производства и хранения суррогата.

Выяснилось, что опасную жидкость пострадавшие приобрели с рук, поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.