Чиновника из Саратова будут судить за взятку за победу на торгах

https://static.news.ru/photo/0f6b2b40-96c4-11ea-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Перед судом по обвинению во взятке в 5 млн рублей за победу на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на сумму более 68 млн рублей предстанет служащий комитета капитального строительства Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ.

Следователи считают, что в 2014 году комитет капитального строительства области заказал строительство объекта, а позднее чиновник ведомства предложил за вознаграждение организовать победу одной фирмы в торгах на поставку оборудования на общую сумму свыше 68 млн рублей.

Директор компании согласился на это предложение, но затем заявил в полицию. И уже под их контролем в феврале 2019 года передал чиновнику взятку в 5 млн рублей.

Следственные органы, несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, собрали достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается также, что фигурант дела обвиняется по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет заключения.

Пресс-служба областного управления ФСБ распространила видео, на котором видно, что чиновника задержали с поличным сразу после того, как он отдал гонорар в чемодане. В нём лежал пакет с 10 пачками по 100 купюр номиналом 5000 рублей в каждой.

Как писал NEWS.ru, ранее Красносельский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя главы администрации Красносельского района Алексея Миронова. Чиновника обвиняют во взяточничестве.