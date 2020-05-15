Замглавы района Петербурга отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/f280c1b2-96a4-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красносельский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя главы администрации Красносельского района Алексея Миронова. Чиновника обвиняют во взяточничестве.

Миронову было предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 13.07.2020, — сообщили в пресс-службе судов.

Уголовное дело возбуждено также против замглавы администрации района и заместителя директора учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга», отметили в пресс-службе.

По версии следствия, Миронов предложил советнику гендиректора коммерческой фирмы дать ему взятку в размере не менее 300 тысяч рублей за заключение госконтрактов с фирмой. Деньги были переданы чиновнику через посредников, после чего фигурантов дела задержали.

Замглавы администрации также обвиняют в получении взятки в 1,5 млн рублей от генерального директора ООО «Восход». Деньги были переданы через посредника. Позже 945 тысяч рублей были изъяты в ходе обыска в квартире Миронова.

NEWS.ru писал, что главу Министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. 14 мая у чиновника дома прошли обыски.