Министра пензенского правительства заподозрили в махинациях с бюджетом

https://static.news.ru/photo/34e0bba0-95d0-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу Министерства сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова заподозрили в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. Региональное управление ФСБ сообщает о возбуждённом в отношении чиновника уголовном деле по статье 159 УК РФ.

14 мая у Бурлакова дома прошли обыски. При этом следственных действий на рабочем месте не проводилось, отметили в пресс-службе силового ведомства.

Ранее главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области заключена под стражу по подозрению в получении взятки. В отношении неё возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудница ведомства получила от предпринимателя 450 тысяч рублей. Деньги были выплачены в обмен на непривлечение к административной ответственности за работу магазина во время действия ограничительных мер из-за коронавируса, писал NEWS.ru.