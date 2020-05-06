Сотрудник Роспотребнадзора по Смоленской области попалась на взятке

https://static.news.ru/photo/484d14da-8f8c-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области заключена под стражу по подозрению в получении взятки. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, сотрудница ведомства получила от предпринимателя 450 тысяч рублей. Деньги были выплачены в обмен на непривлечение к административной ответственности за работу магазина во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Кроме того, эксперт пообещала вернуть изъятые контрафактные курительные смеси и табачные изделия.

Посредником в передаче взятки выступил 37-летний местный житель. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств по факту взяточничества, сообщается на сайте управления СКР по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что за получение взятки задержаны замглавы Воскресенского УМВД и следователь полиции. Они требовали от подозреваемого 100 тысяч рублей за неизбрание более строгой меры пресечения.