«Честно надо сказать? Выпивал»: предполагаемый виновник о ДТП на ТТК

Предполагаемый виновник массового ДТП на третьем транспортном кольце в Москве прокомментировал аварию, передаёт РЕН ТВ. В частности, он признался, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Инцидент произошёл на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом, когда в ряд медленно движущихся машин на большой скорости врезался минивэн.

Честно надо сказать? Выпивал... И сел за руль, — ответил мужчина на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП – сын московского бизнесмена Константина С., на которого и оформлен минивэн. Также отмечалось, что 34-летний мужчина при задержании вёл себя неадекватно. Он кричал и кидался на сотрудников МЧС. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его забрали для прохождения медосвидетельствования.

ДТП на ТТК в Москве произошло 21 декабря. В аварии столкнулись девять автомобилей, в результате пострадал один человек.