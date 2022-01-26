Бывшего замглавы Пермского края арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева арестована до 23 марта по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщается на сайте Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, Лопаеву обвиняют в хищении денежных средств благотворительного фонда в 2017 году.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, то есть по 23 марта 2022 года включительно​, — говорится в сообщении.

Санкции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой в особо крупном размере) предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Суд также постановил не удовлетворять ходатайство обвиняемой о вынесении более мягкого наказания.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику отдела закупок управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковнику Евгению Пустовому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его считают причастным к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта на приобретение автомобильных аккумуляторов для воинских частей.

Фигурантами того же дела являются глава ООО «Курский аккумуляторный завод» Андрей Рыбянцев и технический директор ООО «Аникс» Сергей Федосеев. Кроме того, на причастность к хищению проверяется ещё один бывший сотрудник ГАБТУ — полковник Дмитрий Мирошниченко.