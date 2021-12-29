«Там пустота»: бывший завуч погибшего в Дубне мальчика о его семье

11-летний мальчик, насмерть замёрзший в Дубне после того, как сел не в тот автобус и заблудился, отставал в развитии и нуждался в коррекции, его семья была неблагополучной, сообщила в соцсетях жительница города Ксения Напольская. Женщина рассказала, что работала завучем в школе, где ребёнок учился в первом и втором классах, а после в эту же школу ходила и его сестра.

Дети сильно отставали в развитии, но мама этого не признавала. Максим с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота, — написала Напольская.

По её словам, после второго класса мальчик перешёл в коррекционную школу. Она добавила, что коррекция мальчику была необходима намного раньше.

Волонтёры искали мальчика сутки. 27 декабря он направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Прокуратура Подмосковья проводит проверку. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.

Проверяется версия о том, что мальчик мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть. Пользователи соцсетей пишут, что мальчик был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.