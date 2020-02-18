https://static.news.ru/photo/1e9265c4-52d2-11ea-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/vomskeru

Региональный главк СКР расследует причины смерти Юрия Ерофеева, занимавшего пост министра здравоохранения Омска с 2008 по 2012 годы.

Тело чиновника обнаружено под перевернувшимся снегоходом, рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Лариса Богданова. По данным местных журналистов, супруга Ерофеева обратилась в правоохранительные органы с заявлением об его исчезновении 17 февраля. Уточняется, что мужчину нашли в Черлакском районе области, передаёт Regnum.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Южной Осетии обнаружили тела российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги в городе Цхинвал. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.