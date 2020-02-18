Региональный главк СКР расследует причины смерти Юрия Ерофеева, занимавшего пост министра здравоохранения Омска с 2008 по 2012 годы.
Тело чиновника обнаружено под перевернувшимся снегоходом, рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Лариса Богданова. По данным местных журналистов, супруга Ерофеева обратилась в правоохранительные органы с заявлением об его исчезновении 17 февраля. Уточняется, что мужчину нашли в Черлакском районе области,
Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Южной Осетии обнаружили тела российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги в городе Цхинвал. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен