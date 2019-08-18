https://static.news.ru/photo/63aaabea-c19a-11e9-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские в Бурятии спасли людей из маршрутного автобуса, который загорелся, остановившись перед светофором. Инцидент произошёл в Улан-Удэ.

Поначалу пожар не заметил даже водитель. Огонь быстро распространялся по днищу транспортного средства. Пламя во время патрулирования заметили двое инспекторов патрульно-постовой службы, сообщает РИА Новости .

Капитан Бато Дамбаев и младший лейтенант Леонид Будаев оперативно организовали эвакуацию пассажиров. После этого инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя огнетушителями.

Ранее News.ru писал, что в Москве туристический автобус попал в ДТП на перекрёстке. Когда на светофоре загорелся красный свет, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство протаранило мачту освещения. Пострадали 20 пассажиров.