Бомбардировщик США загорелся над Великобританией

https://static.news.ru/photo/52e9859a-35a4-11eb-a19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Ruano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из двигателей бомбардировщика ВВС США B-52 загорелся в небе над Великобританией, самолёт подал сигнал бедствия.

Как сообщается, инцидент произошёл после завершения миссии над Средиземным морем. После того, как отказал один из двигателей, бомбардировщик стал сливать топливо, чтобы благополучно приземлиться на базу королевских ВВС, передаёт Express.

Уточняется, что самолёт кружил между городами Вустер и Глостер на протяжении двух часов. Около 17:15 воздушное судно приземлилось на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.

Ранее NEWS.ru писал, что грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

На борту воздушного судна были только члены экипажа, по предварительным данным, никто из них не получил травм.