https://static.news.ru/photo/87f30876-e909-11e9-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные напали на иностранца в Новой Москве и отобрали у него более одного миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, потерпевшим стал гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у мужчины крупную сумму и скрылись в неизвестном направлении. Одного из подозреваемых в разбое задержали в столичном кафе. Позже полицейские вычислили двух других соучастников, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что фигуристка Аделина Сотникова в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации. За это время спортсменка перевела ведьме два миллиона рублей. Спортсменка обратилась за помощью к сотрудникам органов правопорядка после того, как гадалка перестала выходить на связь.