https://static.news.ru/photo/adf6b9f4-e5bd-11e9-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации. За это время спортсменка перевела ведьме два миллиона рублей.

Спортсменка обратилась за помощью к сотрудникам органов правопорядка после того, как гадалка перестала выходить на связь, получив указанную сумму денег.

Злоумышленницу олимпийская чемпионка 1996 года рождения нашла через одну из социальных сетей, сообщает Telegram-канал «112».

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как ранее писал News.ru, в подмосковной Лобне гадалка украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей, запугав её смертью дочери.