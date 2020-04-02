Более 7 тысяч гектаров леса горит на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/3ad172e4-7487-11ea-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные тушат возгорания лесных массивов на территории свыше 7 тысяч гектаров на Дальнем Востоке, из них 6 тысяч гектаров — пожары в Хабаровском крае.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 962 га. На 00.00 (по московскому времени. — NEWS.ru) 2 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 26 лесных пожаров на площади 7149 га, по которым проводились работы по активному тушению, — приводят сообщение МЧС РФ в ТАСС.

Отмечается, что наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае — 6038 га. Также горят леса в Забайкальском крае и в Еврейской автономной области.

За прошедшие сутки в населённых пунктах на территории края ликвидировано 35 пожаров, из них в жилом секторе — 3, на прочих объектах — 32. Для ликвидации загораний и пожаров привлекались 490 человек и 140 единиц техники, — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время тушения лесных пожаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли около двух десятков пожарных.