Автоцистерна, привозившая сжиженный газ, взорвалась 13 июня 2020 года в городе Тайчжоу китайской провинции Чжэцзян. Инцидент произошёл на скоростном шоссе Шэньян-Хайкоу, ранее сообщил портал vesti.ru.

Взрывная волна была настолько сильной, что цистерну выбросило с шоссе, пострадали многие жилые дома и предприятие. Отмечается, что люди оказались под завалами зданий.