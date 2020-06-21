Блогер Настя Тропицель насмерть разбилась на байке

https://static.news.ru/photo/ac5e8048-b3c8-11ea-8b29-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Популярный блогер Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали.

Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе, и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьей. 18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стало популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях, уточняет StarHit.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года известный российский блогер Павел Петель разбился на машине в Подмосковье. Авария произошла на Симферопольском шоссе. Mercedes, в котором находился Петель, на скорости около 200 км/ч врезался в стоящую на автозаправке фуру. Блогер и ещё два человека погибли на месте. Петель возвращался из миграционного центра, куда ездил подавать документы для получения патента на работу, так как он являлся гражданином Украины.

Павел Петель известен своими экстравагантными образами, в которых он рассказывал подписчикам о моде и дизайне.