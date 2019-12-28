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Прокуратура Читы судится с краевой психиатрической больницей из-за побегов двух судимых пациентов. Они находятся на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения.

В целях ускорения процесса реального устранения нарушений и обеспечения соответствующего финансирования одновременно прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении больницы обеспечить надлежащую охрану, — отмечает пресс-служба надзорного ведомства....