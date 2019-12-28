https://static.news.ru/photo/c859657a-294d-11ea-8e6b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На северо-западе столицы в собственной квартире был до смерти избит 58-летний безработный мужчина. Полицейские задержали подозреваемого — 48-летнего знакомого потерпевшего. Он сознался, что во время драки стулом нанёс хозяину квартиры травмы, от которых тот впоследствии скончался.
Поступило сообщение о драке в квартире на проспекте Маршала Жукова. Прибывшими полицейскими в квартире обнаружен хозяин квартиры, неработающий 1961 г.р., который с телесными повреждениями был госпитализирован в медучреждение, где скончался, — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как писал NEWS.ru, Следственный комитет приступил к проверке по факту избиения мужчины до смерти во время концерта в ГлавClub Green Concert на улице Орджоникидзе в Москве. По словам источника в правоохранительных органах, 31-летний посетитель умер в машине скорой помощи от многочисленных ушибов. По некоторым данным, в этот вечер в клубе проходил концерт немецкой фолк-метал группы In Extremo.