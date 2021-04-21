Автозак попал в аварию на Пушкинской площади в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/00d31980-a2c1-11eb-959e-96000091f725_660.jpg Фото: Москва • Новости/vk.com

Автозак и легковушка столкнулись на пересечении Тверской улицы и Страстного бульвара в центре Москвы. ДТП произошло в районе 18:30 21 апреля. Из-за ЧП почти на 10 минут оказалось перекрыто движение по Тверской улице в сторону станции метро «Маяковская».

У легковой машины повреждён бампер. На данный момент движение восстановили, пишет РИА Новости. Руководство столицы не согласовало проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Накануне МВД РФ призвало граждан РФ не участвовать в незаконных акциях и пообещало пресечь любые акты агрессии и провокации. Ведомство распространило данное заявление на фоне подготовки сторонниками оппозиционера Алексея Навального к сбору на несогласованный митинг 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что силовики примут соответствующие меры в случае незаконных мероприятий. Чиновник обратил внимание, что все должны помнить — призывы к провокационным действиям раздаются из-за границы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя несогласованные шествия, выразила надежду, что россияне с пониманием отнесутся к мерам по противодействию COVID-19 и не нарушат закон.

Ранее сообщалось, что задержания начались у станции метро «Боровицкая» в Москве, куда собираются люди на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики забрали двоих человек. Сотрудники правоохранительных органов отвели людей в автозак. Кроме того, силовики останавливают прохожих.

До этого в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова. Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей.