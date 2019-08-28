https://static.news.ru/photo/47407358-c9a2-11e9-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Водитель внедорожника Range Rover наехал на ребёнка в Москве. Об этом сообщил источник News.ru в оперативных службах.

Авария произошла на Минской улице возле съезда на Кутузовский проспект. Ребёнка сбили на пешеходном переходе. Водитель с места аварии скрылся. Девочке пытались оказать помощь прохожие, однако от полученных травм она скончалась на месте.

Ранее News.ru писал, что детский паровоз переехал ребёнка в Саратове. Инцидент произошёл на бульваре Героев Отечества, где родители отдыхали с двумя детьми трёх и пяти лет. Супруги посадили сыновей кататься на детский аттракцион, а сами расположились на скамейке. В ходе движения паровоза ребёнок выпал из вагона. Не заметив этого, водитель наехал на него колёсами. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали мальчика в одну из местных больниц.