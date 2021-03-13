Автомобиль разорвало надвое в Москве, водитель погиб

https://static.news.ru/photo/b460350c-8406-11eb-b6c2-96000091f725_660.jpg Фото: Дептранс. Оперативно/t.me

Автомобиль разорвало на две части в результате ДТП в Зеленограде (административный округ Москвы), водитель погиб, передаёт департамент транспорта столицы. ЧП произошло в Проектируемом проезде № 684 в районе дома 19, строение 40А, по ул. Алабушевской. Пассажира госпитализировали с повреждениями. Причины инцидента выясняются. Движение в районе ДТП организовали по встречной полосе.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автомобиль на высокой скорости занесло, он ударился об опору освещения. Транспортное средство разорвало надвое, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне на 12-м км МКАД образовалась пробка из-за ДТП с участием трёх автомобилей. В настоящее время движение затруднено на 12 километрах на внутренней стороне кольцевой автодороги. Кроме того, ранее авария произошла на 41-м километре МКАД. Столкнулись четыре машины, две из которых грузовые. В результате ЧП один человек получил травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 5 апреля произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки. Штрафы решено увеличить. Новые тарифы будут учитывать экономическую обоснованность стоимости процедуры эвакуации и учитывать реальные затраты. Речь идёт о стоимости топлива для эвакуаторов, зарплате водителям и техникам, деньгах на ремонт эвакуационных машин и их обслуживание.