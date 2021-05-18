В Сети появилось видео с места наезда на пешеходов в Москве

В Москве водитель ВАЗ-2107 вылетел на тротуар. По предварительным данным, пострадали четыре пешехода. Видео с места аварии публикует телеканал «360».
ДТП
За рулём авто находился 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. Предположительно, он не справился с управлением.
Ранее две иномарки на полной скорости столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате чего одна из них отлетела в толпу людей, стоявших на тротуаре. Пятеро пострадавших были госпитализированы. В их числе двое детей, которых вывели на прогулку бабушка и дедушка. У детей ушибы и сотрясение.