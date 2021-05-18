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В Сети появилось видео с места наезда на пешеходов в Москве

14:24, 18 мая 2021
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Москве водитель ВАЗ-2107 вылетел на тротуар. По предварительным данным, пострадали четыре пешехода. Видео с места аварии публикует телеканал «360».

ДТП произошло недалеко от дома 32/1 на Волгоградском проспекте. На кадрах виден разбитый автомобиль, а также машины скорой помощи и оперативных служб.

За рулём авто находился 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. Предположительно, он не справился с управлением.

Ранее две иномарки на полной скорости столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате чего одна из них отлетела в толпу людей, стоявших на тротуаре. Пятеро пострадавших были госпитализированы. В их числе двое детей, которых вывели на прогулку бабушка и дедушка. У детей ушибы и сотрясение.

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