Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде: есть жертвы

Городской пассажирский автобус врезался в здание НовГУ на площади Строителей в Великом Новгороде. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие.
По предварительным данным, водитель городского общественного транспорта не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и врезался в здание, сообщает ТАСС.
О происшествии сообщают в соцсетях и очевидцы, в частности опубликовано видео с места аварии. На место происшествия выехал глава регионального Минздрава, данные по числу пострадавших и их состоянию уточняются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхлетний ребёнок погиб и ещё пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и такси в Волгограде. Авария произошла 24 октября в 18:30 по местному времени (17:30 мск) в Кировском районе Волгограда.