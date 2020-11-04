Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде: есть жертвы

https://static.news.ru/photo/25d08458-1edb-11eb-8b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Городской пассажирский автобус врезался в здание НовГУ на площади Строителей в Великом Новгороде. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие.

По предварительным данным, водитель городского общественного транспорта не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и врезался в здание, сообщает ТАСС.

О происшествии сообщают в соцсетях и очевидцы, в частности опубликовано видео с места аварии. На место происшествия выехал глава регионального Минздрава, данные по числу пострадавших и их состоянию уточняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхлетний ребёнок погиб и ещё пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и такси в Волгограде. Авария произошла 24 октября в 18:30 по местному времени (17:30 мск) в Кировском районе Волгограда.