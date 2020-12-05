Автобус упал с эстакады в Бразилии, погибли 17 человек

Жертвами аварии в бразильском штате Минас-Жерайс стали 17 человек, 23 человека получили ранения. Трагедия произошла в 100 километрах от города Белу-Оризонти.
Перевозивший пассажиров автобус следовал по маршруту Мата-Гранде — Сан-Паулу. Длина пути составляет около 2300 км. Он упал примерно с 35-метровой эстакады на железнодорожные пути. В результате 12 человек умерли на месте, ещё 29 были госпитализированы. Позднее пятеро из них скончались. Водитель покинул место ДТП и сейчас находится в бегах.
Согласно предварительной версии, авария могла произойти из-за отказа тормозов. При этом издание Folha предоставило неподтверждённую информацию о том, что автобус столкнулся с грузовиком, который якобы также скрылся с места происшествия.
Водитель покинул салон автомобиля ещё на эстакаде — до того, как тот рухнул вниз. В настоящее время его разыскивает полиция, передаёт G1.
Ранее NEWS.ru писал, что водитель и пассажиры легкового автомобиля сгорели после столкновения с грузовиком в Кемеровском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, в результате столкновения легковая машина загорелась.
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