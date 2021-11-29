Автобус с пассажирами загорелся в Кирове

В Кирове загорелся пассажирский автобус. В момент ЧП в нём находилось 25 человек, все они успели выскочить. Транспортное средство выгорело полностью. Никто из людей не пострадал, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Пожар возник около 10 утра на маршруте № 84 возле здания администрации на улице Воровского.

29.11.2021 около 10-00 поступило сообщение о том, что в г. Кирове, ул. Воровского, 39, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса (маршрут № 84). Пострадавших нет, во время движения в салоне находилось 25 человек, вышли самостоятельно до прибытия сил и средств, — говорится в сообщении.

Причина возгорания выясняется. Происшествие на движение общественного транспорта не повлияло. По предварительной информации, пожар начался в моторном отсеке. На кадрах, снятых очевидцами, виден полностью выгоревший автобус и работающие пожарные.

Ранее в Болгарии произошло ДТП с туристическим автобусом. Ночью 23 ноября автобус, направлявшийся из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. Семерых выживших доставили в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное. Жертвами аварии стали 46 человек, включая 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.