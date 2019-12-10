https://static.news.ru/photo/01c1d204-1b91-11ea-80d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов сообщил что в результате аварии с рейсовым автобусом под Волгоградом пострадали пять человек.

Уточняется, что в принадлежащем ГУП «Волгоградавтотранс» транспортном средстве находились восемь человек, пятеро из них получили переломы и ушибы, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, в городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок.