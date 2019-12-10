Представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов сообщил что в результате аварии с рейсовым автобусом под Волгоградом пострадали пять человек.
Уточняется, что в принадлежащем ГУП «Волгоградавтотранс» транспортном средстве находились восемь человек, пятеро из них получили переломы и ушибы,
Как писал NEWS.ru ранее, в городе Борисоглебске Воронежской области маршрутное такси с пассажирами столкнулось с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
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